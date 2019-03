Pedro Almeida quer somar pontos nos Açores

O piloto famalicense sente-se pronto para o Azores Rallye, que decorre de 21 a 23 de março, segunda etapa do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e prova de arranque do ERC – Campeonato da Europa, onde Pedro Almeida também está inscrito, nas categorias ERC 1 e ERC Júnior. «É a primeira prova destes dois campeonatos e queremos deixar em aberto outras possibilidades de participação no europeu, que é um campeonato competitivo que pode trazer aprendizagem importante para o futuro», diz o piloto que, no entanto, mantém a atenção no CPR.

Depois de Fafe, onde somou pontos, Pedro Almeida quer repetir o feito e, se possível, «melhorar, porque é no CPR que está o nosso foco».

O piloto, que terá a seu lado Nuno Almeida, dá conta da sua satisfação pelo comportamento do Skoda Fabia R5 em pisos de terra. «Deu-nos bons indicadores que queremos explorar nos Açores», onde as especiais são mais longas, «o que nos vai permitir tomar um melhor conhecimento de algumas das características do Skoda Fabia R5, que tem sido exemplarmente preparado pela ARC».

Nos Açores, Pedro Almeida vai visitar o Lar Mãe de Deus, instituição de solidariedade social que presta apoio a crianças e jovens em risco. Uma ação patrocinada pelos parceiros do projeto de responsabilidade social que o piloto está a desenvolver em cada uma das regiões onde, este ano, vai passar a caravana do Campeonato de Portugal de Ralis.