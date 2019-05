Pedro Almeida quer cumprir com distinção estreia no Rali de Portugal

O jovem piloto famalicense, de 21 anos, fará a sua estreia no Rali de Portugal, que vai decorrer entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Ao volante do Skoda Fabia R5 e com Nuno Almeida como navegador, Pedro Almeida vai desfrutar de uma experiência nova, tendo pela frente um grande desafio, «mas que faz parte da nossa evolução. Pela envolvência, pela quilometragem e pela dinâmica do próprio rali é um desafio que queremos cumprir com distinção».

Pedro e Nuno Almeida estão inscritos no WRC 2 – categoria de carros R5 do mundial de ralis – e no Campeonato de Portugal de Ralis. «Com os melhores pilotos do mundial em prova a exigência sobe e obriga à nossa superação. O nosso foco é o CPR, sendo importante manter a consistência para conseguir pontos na prova interna». Mesmo assim, prossegue Pedro Almeida, «vamos procurar aproveitar a presença dos melhores para nos impor, com uma prestação que nos faça crescer».

O Rally de Portugal tem partida simbólica no dia 30 de maio, na Porta Férrea da Universidade de Coimbra, e percorre, no dia seguinte, a região de Arganil, Góis e Lousã. No sábado a competição realiza-se a norte em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. O último dia é na região de Fafe. O centro de operações do Rali de Portugal está instalado na Exponor em Matosinhos.