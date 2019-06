Pedro Almeida pronto para o asfalto

Pedro e Nuno Almeida vão ao Rali de Castelo Branco, prova do Campeonato de Portugal de Ralis, a realizar este fim de semana. Na primeira prova em asfalto da temporada, a equipa prepara, «com todo o cuidado», esta nova fase, incluindo alterações no Skoda Fabia R5, «nomeadamente na suspensão, travões, pneus ou diferencial». Além das mudanças no carro, prossegue o jovem piloto famalicense, «temos de mudar um pouco o estilo de condução, mas trazemos os indicadores da temporada passada e os resultados conseguidos trazem-nos expetativas positivas».

Terminada a fase de terra «com o nosso melhor resultado», um quarto lugar no Rally de Portugal, «queremos manter este registo para a fase de asfalto para manter a competitividade demonstrada desde o início da época».

O Rali de Castelo Branco começa este sábado, com as primeiras cinco das dez especiais de classificação. No total são quase 129 quilómetros cronometrados.

«Somar pontos para o campeonato» é o objetivo, apontou Pedro Almeida que ocupa o sexto lugar do Campeonato de Portugal de Ralis, com 32 pontos.

No âmbito do projeto de responsabilidade social que tem desenvolvido, Pedro Almeida, acompanhado de toda a equipa, visita, ao início da tarde desta sexta-feira, a APPACDM de Castelo Branco.