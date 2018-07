Pedro Almeida no Rali Vinho Madeira

Pedro Almeida está pela primeira vez no Rali Vinho Madeira, próxima prova do Campeonato Portugal Ralis que será disputada na “Pérola do Atlântico” de 3 a 5 agosto. Uma estreia absoluta para o jovem piloto de Famalicão numa das mais mediáticas e emblemáticas provas que se disputam no nosso país e, com um cariz internacional invejável, sendo esta a prova rainha do automobilismo na Ilha da Madeira.

Acompanhado por Nuno Almeida, a dupla famalicense encara um novo desafio ao volante do Ford Fiesta R5 nos exigentes troços de asfalto da prova organizada pelo Clube Sport da Madeira: “Esta será sem dúvida mais uma grande prova para mim, não só pelo seu cariz competitivo com um grande número de viaturas R5 inscritas, a classe mais competitiva, mas também pela envolvência humana que esta prova proporcionada. Uma prova com muita tradição desportiva a nível internacional que vou encarar com otimismo e dar o melhor. Estamos motivados depois das boas indicações traduzidas nas últimas provas, mas, também temos a consciência que esta ronda é de elevado nível competitivo. Temos vindo a fazer um excelente trabalho conjuntamente com a ARC Sport, com vista a melhorara de rali para rali, encontrando o melhor «set-up» e alinhamento do Fiesta R5”, salientou Pedro Almeida que também fará parte do lote de pilotos que pontuam para o Tour European Rally Series (TER), numa jornada de três dias de competição e recheada de grandes pilotos e viaturas: “Será um importante e difícil teste, entre muitos pilotos locais e os principais pilotos do campeonato Portugal, para além de alguns internacionais”.

Organizado pelo Club Sports da Madeira, o rali arranca na sexta-feira e conta com 19 provas especiais de classificação e um total de 204,92 km ao cronómetro.