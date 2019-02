Pedro Almeida leva solidariedade ao Lar da Criança em Revelhe

Na véspera do Rali Serras de Fafe, o piloto famalicense e toda a equipa esteve com as cerca de duas dezenas de crianças do Lar da Criança de Revelhe, em Fafe, instituição que acolhe crianças e jovens. Esta é a primeira iniciativa solidária de Pedro Almeida que, a par da época desportiva, assumiu um projeto de responsabilidade social que vai levar a cada uma das regiões por onde passar a caravana automóvel do Campeonato Portugal de Ralis.

«O Lar da Criança é uma instituição especial, que faz um trabalho louvável, constituindo aqui uma grande família, com afetos e laços fundamentais para quem aqui está, minorando, desse modo, algumas carências que possam ter».

O piloto ‘levou’ ao Lar da Criança os ralis, entregando uma consola com o jogo virtual do campeonato do mundo da modalidade. «Foi a forma que encontramos para ajudar, associando a modalidade que praticamos», acrescentou Pedro Almeida.

Em Revelhe, o piloto foi recebido pelos jovens e pelo presidente da instituição, o Padre Vitor Sá, que em nome desta família agradeceu a iniciativa. «O contexto em que trabalhamos não é fácil e vivemos também um pouco de ações como esta que nos ajudam a tornar o dia-a-dia destas crianças um mais alegres. É uma satisfação ver gente tão jovem preocupada com causas e instituições como a nossa».

Pedro Almeida foi acompanhado pelos parceiros que contribuíram para a concretização desta ação, representantes das empresas ClimaPositivo e Vieira de Castro.

O piloto conviveu com as crianças e jovens com os quais partilhou um pouco da sua experiência enquanto piloto de ralis. «É uma felicidade estar aqui e ver que, apesar de estarem fora do contexto familiar natural, todos formam uma família», rematou Pedro Almeida.

Antes desta visita Pedro Almeida e o navegador Alberto Silva tiraram as últimas notas para o Rali Serras de Fafe que começa esta sexta-feira. «Estamos ansiosos por começar esta nova época e sentir o Skoda Fabia R5 na estrada». A prova começa esta sexta-feira com o qualifying e depois tem as primeiras especiais de classificação com passagem pelo traçado de Luilhas e pela Super-Especial à noite na cidade de Fafe.