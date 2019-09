Esta sexta-feira e sábado, Pedro Almeida está no Rali Vidreiro, acompanhado por Miguel Ramalho, no Skoda Fabia R5. Na impossibilidade de Nuno Almeida estar presente, a escolha recaiu sobre o experiente navegador, com dois títulos mundiais nos 20 anos de carreira. «Procuramos encontrar um navegador que trouxesse a confiança necessária para continuarmos o nosso percurso e perseguir os objetivos que delineamos para o CPR: evoluir e elevar o nosso ritmo, chegando mais à frente no campeonato», descreve Pedro Almeida.

O piloto e navegador realizaram, na passada semana, os primeiros testes para o Rali Vidreiro e os indicadores foram positivos. «O Miguel é um navegador muito experiente e a adaptação foi fácil. Será sempre um rali diferente porque é a nossa estreia juntos, mas vamos procurar evoluir desde o primeiro quilómetro», promete o piloto famalicense que sente a equipa «confiante. Vamos para o Rali Vidreiro concentrados e empenhados num bom resultado».