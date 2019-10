Pedro Almeida e Miguel Ramalho terminaram o Rali Vidreiro no sétimo lugar da geral do Campeonato de Portugal de Ralis, uma prova que foi de estreia para a dupla dentro do Skoda Fabia R5. O Rali Vidreiro teve lugar no passado fim-de-semana na Marinha Grande.

Para o piloto a estreia com Miguel Ramalho foi positiva.

O Miguel Ramalho foi uma preciosa ajuda e a enorme experiência que tem ajudou a uma rápida adaptação e a um entendimento que nos fez andar dentro das nossas expectativas e a melhorar o nosso registo ao longo do rali

No Rali Vidreiro Pedro Almeida sentiu-se mais confortável com o carro, ao contrário do Rali de Amarante. “Testamos um novo set-up no carro e a escolha acabou por nos dar mais confiança para a estrada. O primeiro objetivo era o de melhorar a performance e conseguimos fazer isso, em especial na parte final do rali, com registos condizentes com o que ambicionamos” acrescentou Pedro Almeida.

Pedro Almeida está já a pensar no Rali do Algarve, a ultima prova do calendário de 2019. “Esta temporada tem sido de grande aprendizagem, em busca de melhorar o rendimento e de chegar mais perto do pelotão da frente do campeonato. É um longo caminho que temos a percorrer, estamos a dar passos nesse sentido e aqui no Rali Vidreiro sentimos alguma melhoria. O expectativa é de na última prova do ano fazer ainda melhor”.

Pedro Almeida e Miguel Ramalho vão voltar a estar juntos na última prova do calendário, nos dias 1 e 2 de novembro no Rali Casinos do Algarve.