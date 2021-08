Pedro Almeida e Hugo Magalhães no Rallye Mont-Blanc

Pedro Almeida participa, no próximo fim de semana, no Rallye Mont-Blanc em França, prova pontuável para a Peugeot Rallye Cup França, em que volta a ter como navegador Hugo Magalhães. «Dizer que vamos para fazer o melhor possível é redundante, mas é de facto o nosso primeiro objetivo. Queremos testar os nossos limites, ser competitivos e estar ao nível dos pilotos mais rápidos, intrometendo-nos na luta pelos pontos e pelas posições da frente», ambiciona o piloto.

O rali é disputado em pisos de asfalto ao longo de sexta-feira e sábado, com 14 especiais de classificação. O Rallye Mont-Blanc tem cerca de 187km cronometrados, na região do Mont-Blanc, a mais alta montanha dos Alpes.

«Estamos com muita vontade de voltar a competir depois de um mês de agosto que serviu para uma curta pausa, mas também para readaptar o trabalho para o regresso do Peugeot 208 Rally4 ao asfalto», apontou o piloto.

«Estamos a preparar da melhor forma esta corrida, com um teste ao novo setup do carro no início da semana. Vamos depois fazer os reconhecimentos e conhecer melhor o traçado. Ao contrário das provas de terra, voltamos a tirar notas por antecipação e vamos ver o que conseguimos fazer em prova», revela Pedro Almeida, que parte para o Rallye Mont-Blanc com muita ambição.