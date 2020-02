Pedro Almeida e Hugo Magalhães estreiam Peugeot 208 R2

Pedro Almeida e Hugo Magalhães arrancam, esta sexta-feira, o calendário de 2020 no Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Um percurso em pisos de terra, muitos deles vão também ser cenário do Rally de Portugal, prova do mundial de ralis a realizar em maio.

O piloto famalicense está com grande expetativa relativamente à prova de Serras de Fafe e Felgueiras até porque é a primeira do piloto famalicense ao volante do Peugeot 208 R2. «Será um bom primeiro teste ao carro e estamos expectantes», apesar de reconhecer que «temos consciência de que há muito trabalho pela frente e que estamos apenas no início de um percurso que queremos fazer em crescendo, ao longo do ano e, por isso, não estamos à espera de um resultado imediato, embora os testes que realizamos com o carro já nos tenham dado alguns indicadores do ritmo que queremos imprimir», acrescentou o piloto.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães têm realizado testes de adaptação ao novo carro. «A experiência dos últimos dois anos no CPR mostrou-nos que há muita margem de progressão e é nisso que apostamos este ano, numa categoria diferente mas que nos vai acrescentar bases para o futuro», disse Pedro Almeida.

Além de carro novo, Pedro Almeida tem também novo navegador. «O entendimento com o Hugo tem sido muito bom e acreditamos que este trabalho nos vai ajudar num processo de crescimento, primeiro neste Peugeot R2, evoluindo depois para o novo carro da marca – o Rally4».

A dupla vai também experimentar novas provas. Ao todo, vai disputar 16 provas em Portugal, Espanha, França e Itália. Nomeadamente, Copa Ibérica Peugeot, ERC e Campeonato francês Peugeot. Em Fafe antevê que «vai ser um bom teste às nossas capacidades e competências, e esperamos disso tirar dividendos no futuro».