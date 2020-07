Pedro Almeida concluiu prova de Roma em Super Rali

No Rali de Roma, a contar para o europeu, Pedro Almeida e Hugo Magalhães não tiveram sorte. «Quase não conseguimos fazer uma classificativa de forma limpa, mas o que retiramos dessas – e das poucas em que conseguimos imprimir ritmo – é que temos um árduo trabalho pela frente», analisou o piloto famalicense que depois de desistir no sábado, fez o domingo em Super Rali.

Pedro Almeida reforça a importância da participação em Roma para melhorar o seu andamento, porque «aqui estão pilotos com mais experiência que nós e é exigindo de nós que vamos conseguir conquistar as nossas metas. Esta semana de Europeu deu-nos perspetivas nesse sentido».

A prova em Roma, disputada no passado fim de semana, não correu bem para a equipa famalicense. «Tivemos problemas que nos forçaram a abandonar no sábado, com uma fuga no depósito de combustível e os gases retiraram-me concentração e capacidade de condução em condições de segurança. No domingo foram problemas elétricos a deixarem-nos os cabelos em pé».

A juventude do carro é, assim, um dos fatores para o conjunto de dificuldades, mas Pedro Almeida está consciente de que há muito trabalho pela frente, «e isso é nisso que nos queremos concentrar nesta altura».

A próxima prova de Pedro Almeida e Hugo Magalhães é o Rali da Madeira, no inicio do mês de agosto.