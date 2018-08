Pedro Almeida com resultado excelente no Rali Vinho Madeira

Pedro Almeida foi o mais jovem piloto a conduzir um R5 no Rali Vinho Madeira, terminando uma das mais exigentes provas do campeonato Portugal ralis na quinta posição, oitavo da classificação geral, mantendo a excelente campanha em termos de campeonato.

O piloto de Famalicão, de apenas 20 anos de idade, acompanhado por Nuno almeida, enfrentou com mestria as difíceis estradas da “Perola do Atlântico” pela primeira vez: “Para estreia, este foi um excelente resultado, tendo em conta que desconhecia por completo os troços do exigente rali da madeira. Já me tinham alertado para esse facto e não fiquei com duvidas, o primeiro ano é sempre mais difícil, o que concordo plenamente. Ainda assim estivemos em grande nível competitivo, tendo em conta o elevado número de pilotos madeirense e os continentais conhecedores profundos do rali, só podemos estar orgulhosos do trabalho que fizemos”; salientou Pedro Almeida que ficou bastante agradado com a evolução, tendo cumprido na integra com o plano idealizado para esta jornada; “Não tendo o conhecimento destes troços tornou tudo bem mais difícil. Evoluímos bastante, infelizmente apenas tivemos o primeiro contato com carro nos testes que antecederam o rali, que serviu para encontrar o melhor spt-up nos troços técnicos e abrasivos do rali. Fomos ganhando andamento e confiança ao longo do rali, assim como conhecendo melhor o Fiesta R5 neste tipo de piso. No final, o resultado foi de todo positivo. Quando se tem uma equipa como a ARC Sport e um publico e uns aficionados que se envolvem desta forma, só podemos estar satisfeitos e quero voltar para o ano, O sonho foi concretizado”. Reforçou o piloto do Ford Fiesta R5 que deliciou os milhares de aficionados que vibraram em mais uma edição do rali Vinho Madeira.

Após o período de férias o CPR está de regresso com a realização do Rali de Amarante/Baião, nas estradas de asfalto nos dias 21 e 22 de setembro.