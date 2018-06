Pedro Almeida brilhou no Pinhal do Rei – Rali Vidreiro

Pedro Almeida, acompanhado por Nuno Almeida, deixou-se fascinar pelo mar e a mata da região da Marinha Grande e, tirou o máximo partido da estratégia delineada à partida da primeira jornada da fase de asfalto do Campeonato Portugal Ralis, terminando o Rali Vidreiro na sexta posição. “Cumprimos à risca a estratégia que delineamos à partida deste rali, como em todos os anteriores, primeiro é terminar. Chegamos ao final na sexta posição do CPR, numa dura e longa prova, mas o Ford Fiesta R5 esteve sempre em grande nível e toda a equipa fez um excelente trabalho, como tem sido apanágio”, começou por dizer Pedro Almeida na chegada à assistência na Marinha Grande.

O jovem piloto de Famalicão não escondia a satisfação pela excelente “estreia” do Ford Fiesta R5 em pisos de asfalto, naquela que foi também, a primeira prova de Pedro Almeida no CPR neste tipo de piso: “Como em qualquer modalidade desportiva, os ralis também podem provocar contratempos, e este não foi exceção. Contrariedades que foram sendo “reparadas”, mas fizeram perder tempo, essencialmente com a válvula pop-off, durante a manha de hoje que acabaria por ser solucionada na assistência. Na partida para a derradeira seção penalizamos à entrada da primeira especial devido à quebra da barra estabilizadora e tivemos que “jogar” com a meteorologia que se apresentou instável e baralhou a escolha de pneus. Já o Fiesta R5 esteve em excelentes condições com um set-up perfeito”, revelou Pedro Almeida cada vez mais à vontade com o carro assistido pela ARC Sport.

O Campeonato Portugal Ralis segue agora para Castelo Branco para a realização da quinta jornada, agendada para 30 de junho e 1 de julho: “Uma região onde já fui muito feliz, foi lá que obtive a primeira vitória na minha curta carreira no desporto motorizado, vencendo numa jornada de ralicross”, salientou Pedro Almeida que conta com os seguintes apoios: Nhclima – Ventilação e Climatização, Bamesa,JACunha – Equipamentos e Logística, Lda, JAC Transporte, NHGROUP, Suba – Creative Agency, Famaconcret, Lda, Telheiro & Gonçalves, Lda, Habialuminios, Lda, Cozicruz, MobiliárioL3W – Material Eléctrico, Bricofama – Bricolage e materiais similares para construção, Ponto Placa – Materiais de Construção, e Município de Famalicão.