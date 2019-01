Pedro Almeida ataca Campeonato de Ralis ao volante de um novo Skoda Fabia R5

O piloto famalicense Pedro Almeida tem garantida a presença no Campeonato de Portugal de Ralis ao volante de um Skoda Fabia R5 que vai estrear no Rali Serras de Fafe, prova de abertura do campeonato, num ano em que está prevista a sua participação no Rali de Portugal e nas restantes sete provas do CPR.

O primeiro contacto com o novo carro foi feito no decorrer da última semana e os testes deixam o piloto satisfeito. «Ficamos entusiasmados com a performance do carro, um pouco mais ‘agressivo’ que o anterior e com um comportamento em classificativa que muito nos agradou», destaca Pedro Almeida.

A pouco mais de um mês do início da época – Rali Serras de Fafe, a 22 e 23 de fevereiro – Pedro Almeida vai contar com Nuno Almeida como navegador, mantendo-se na estrutura da ARC Sport. O objetivo «é melhorar o sexto lugar final alcançado na temporada passada».

Depois do primeiro contacto com Skoda Fabia R5 em pisos de terra, o jovem piloto tirou notas para o início do campeonato em Fafe. «Estivemos com os responsáveis da ARC Sport e já acertamos algumas ideias sobre o setup para o ‘Serras de Fafe’. A confiança que temos na ARC Sport permite-nos estar tranquilos relativamente à preparação para uma época que sabemos ser ainda mais exigente e mais competitiva» concluiu o piloto de 21 anos, que vai fazer a segunda temporada no Campeonato de Portugal.