Pedro Almeida aposta em novo navegador e no calendário internacional

O piloto famalicense já definiu o projeto desportivo para o corrente ano e há novidades. Hugo Magalhães é o navegador; o carro passa a ser o Peugeot 208R2; e o calendário competitivo vai além fronteiras. «É uma mudança radical», avisa Pedro Almeida que trocou de carro «após decisão muito ponderada», mas que acredita ser um passo em frente «e firme na consolidação de aprendizagem que queremos construir».

A escolha de Hugo Magalhães «tem muito a ver com o que queremos fazer, não só neste ano mas no que projetamos para o futuro. Esta época vamos apostar num conjunto de ralis fora de Portugal, quer na Copa Ibérica Peugeot 208 mas também no ERC, e o Hugo, pela experiência e por tudo o que nos pode trazer, acabou por ser a escolha natural para as nossas ambições».

Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão estar em Fafe, no final de fevereiro, na primeira prova do calendário nacional com o novo carro. As provas em Portugal – CPR 2 e CPR Júnior – são parte integrante do calendário de 16 corridas que o piloto tem programadas, porque quer somar quilómetros, «testar limites e novas experiências que no futuro nos vão dar consistência, por isso esta nossa aposta num calendário alargado e internacional», esclarece o piloto famalicense.

Hugo Magalhães vê neste projeto um desafio muito interessante.. «Há um longo caminho pela frente, mas a forma estruturada como o Pedro me apresentou o projeto, a ambição que demonstrou, e o facto de poder fazer um conjunto de provas internacionais, levou a uma rápida identificação com o convite. O Pedro precisa de ter estas experiências sob pena de aqui em Portugal estagnar. Vamos estar junto de outros pilotos, de diferentes graus de competitividade, em novas corridas e em novos traçados, e todas estas coisas novas vão ser experiências positivas e vão contribuir para o crescimento do Pedro como piloto».