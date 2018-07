Pedro Almeida apadrinha Rali Famalicão

Na impossibilidade de se apresentar em ritmo de competição com o Ford Fiesta R5, com o qual participa no Campeonato Portugal Ralis, Pedro Almeida junta-se ao Rali de Famalicão num formato de carro de segurança, tradicionalmente denominado de carro “0”.

O jovem piloto famalicense e, vencedor da edição de 2017 do Rali de Famalicão irá ser um dos condutores dos carros de segurança “É um prazer para mim marcar presença no rali da minha terra de onde sou natural e cresci. Ao contrário do ano transato não será possível participar de outra forma que não seja de carro 0. Contudo, não poderia deixar de marcar presença, seja de que forma for. Este é uma prova e um evento que merece o apoio de todos e, eu não seria excepção numa terra e num município que me apoia e nutre muito carinho pela modalidade”, revelou Pedro Almeida que este ano encarou os ralis com grande ambição, sendo um dos pilotos com presença no Campeonato Portugal Ralis, acompanhado pelo navegador Nuno Almeida.

O Rali de Famalicão disputa-se no próximo sábado, 21 julho, com partida da primeira viatura às 12h das instalações da NHClima, seguindo-se dupla passagem pelas 3 Pec’s e finalizando com a especial noturna, estando prevista a chegada aos paços do concelho por volta das 22h. Uma organização do Team Baia que conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, sendo pontuável para o Troféu CIN e candidata ao calendário do Campeonato Norte de Ralis para o próximo ano.