Pedro Almeida alcança melhor resultado do ano no Casinos do Algarve

Foi com brilhantismo que Pedro Almeida e Nuno Almeida terminaram a temporada de 2018, ao concluir o Rali Casinos do Algarve com um quarto lugar entre os carros do Campeonato de Portugal de Ralis. Aos comandos do Ford Fiesta R5 o piloto famalicense teve uma prestação muito regular ao longo de toda a prova, um registo muito semelhante aliás ao que foi toda a época. «Estamos muitos satisfeitos não só pelo resultado, mas também pelo que evoluímos ao longo do Rali. Foi o terminar de um ano de estreia no Campeonato de Portugal de Rali, de adaptação a um carro mais rápido e o resultado o crescimento que conseguimos fazer, com registos de tempo entre os melhores em prova», começou por salientar Pedro Almeida depois de concluir o oitavo rali da temporada. «Terminar todas as corridas que fizemos este ano é outro motivo de satisfação. O carro preparado pela ARC Sport foi sempre muito fiável e nós conseguimos em todas as circunstâncias resolver um ou outro problema que nos foi aparecendo» acrescentou o piloto.

O Rali Casinos do Algarve encerrou a temporada, com Pedro Almeida a terminar o Campeonato de Portugal de Ralis – categoria rainha dos ralis em Portugal – com todos os objetivos cumpridos. «Depois de terminado há sempre aquela sensação de que aqui e ali podíamos fazer ainda melhor, mas a verdade é que superamos largamente todos os objetivos e expectativas delineadas pela estrutura no início da época. Foi o nosso primeiro ano no CPR, um carro novo e um piloto ainda a aprender (risos)», resumiu Pedro Almeida. O piloto de Famalicão terminou o discurso a agradecer o apoio dos patrocinadores e empenho de toda a estrutura: «Sem eles não teria sido possível conquistar tudo o que fizemos».