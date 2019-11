Pedro Abrunhosa esta quinta em Famalicão na Fundação Cupertino de Miranda

A Fundação Cupertino de Miranda organiza, entre os dias 28 e 30 de novembro, a 13.ª edição dos Encontros Mário Cesariny.

A iniciativa, que todos os anos homenageia um dos principais representantes do Surrealismo português, conta com uma programação vasta com destaque para o espetáculo “O Amor é o que nos resta do sagrado” do músico Pedro Abrunhosa , esta quinta-feira, dia 28, às 21h30.

Os bilhetes são gratuitos, limitados à capacidade do auditório da Fundação e deverão ser levantados até às 20h00 desta quinta-feira.

Máximo de 2 bilhetes por pessoa.