Pedome: Homem em fuga depois de tentar matar proprietária de café

Uma mulher com 37 anos de idade está em estado grave depois de ter sido agredida por um homem, no estabelecimento que a própria gere, localizado Rua da Bemposta, na freguesia de Pedome.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, tudo terá acontecido por volta das 19h30 desta terça-feira, depois de um desentendimento entre a vitima e o agressor.

O sujeito, na sequência das violentas agressões, alertou a vizinhança que tinha atacado a mulher e colocou-se em fuga. A vítima, que estava trancada no interior do bar, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave e os elementos da VMER da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Dado a gravidade dos ferimentos teve que ser transportada para o hospital de Braga.

A GNR esteve no local para tomar conta da ocorrência.