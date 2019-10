Como parceiro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o Lions Clube de Famalicão organiza no concelho de Famalicão mais um peditório.

Vai decorrer entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, nos locais habituais, nomeadamente as eucaristias e a porta dos cemitérios paroquiais.

Os voluntários que farão este peditório estarão devidamente identificados, para que não se verifiquem fraudes.

A prevenção e luta contra o cancro é uma causa de todos. Neste caso, a Liga Portuguesa Contra o Cancro é a organização que recebe estes contributos, porque é reconhecida por todos como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, mas também na ação de promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação nesta área da saúde.

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão tem, ano após ano, dado o seu contributo para ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro não só a nível nacional, mas também local. É conhecida a sua ação, nomeadamente junto do Hospital de Dia de Oncologia do Hospital de Famalicão, quer nas obras de remodelação, como no fornecimento de equipamento e material médico.