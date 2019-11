Pediatras do Hospital de Famalicão vencem prémio por trabalho apresentado em Paris

Diana Bordalo, médica do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, foi vencedora do prémio “Pierre-Fabre”, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que distinguiu um dos melhores trabalhos portugueses da especialidade apresentados em congressos internacionais em 2018.

O trabalho intitulado “Predictors of asthma control in Paediatrics”, foi apresentado no European Academy of Paediatric Societies (EAPS), que decorreu em Paris, de 30 outubro a 3 novembro 2018. Diana Bordalo foi galardoada enquanto primeira autora do estudo, sendo coautoras as médicas do serviço de Pediatria do CHMA, Joana Figueirinha, Sara Rolim, Paula Fonseca e Fernanda Carvalho.

A atribuição dos Prémios foi efetuada no decurso de Sessão Específica no âmbito do 20º Congresso Nacional de Pediatria, que decorreu de 13 a 15 de novembro de 2019 no Centro de Congressos do Estoril.

Os Prémios Pierre-Fabre – Sociedade Portuguesa de Pediatria

Destinam-se a galardoar e incentivar a apresentação de trabalhos de investigação efetuados por Pediatras Portugueses ou Internos de Pediatria em Congressos Internacionais fora de Portugal.