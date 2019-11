Pediatra Miguel Machado homenageado

A associação Casa da Memória Viva (CMV) promove, no próximo domingo, uma homenagem ao médico pediatra Miguel Machado, «profissional de rara sensibilidade social e cidadão exemplar». A homenagem decorre na Casa do Outeirinho, no Louro, num almoço de confraternização com o homenageado e seus familiares, amigos, companheiros de trabalho e, sobretudo, muitas pessoas que são ou foram pacientes do médico de 83 anos.

«Como associação cívica pretendemos exaltar um dos bons exemplos de doação permanente e de compromisso com o bem geral de Famalicão. E o Dr. Miguel Machado é a doação em pessoa, um cidadão exemplar. No fundo, limitamo-nos a traduzir a gratidão que o nosso povo lhe dedica, pela virtuosa harmonização dos valores da sua profissão com uma rara sensibilidade social», justifica Carlos de Sousa, presidente da Comissão Instaladora da CMV.

O médico Miguel Carvalho Machado é natural de Castelões e licenciou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1968. Exerceu a sua profissão durante 32 anos (1972/2004) no Hospital de São João de Deus (atual Centro Hospitalar do Médio Ave), assim como nos centros de saúde de Joane, primeiro, e da sede do concelho, depois.

Na atualidade, há três instituições particulares de solidariedade social famalicenses que beneficiam da sua colaboração: Santa Casa da Misericórdia (desde 1972, ininterruptamente) e centros sociais de Joane e Brufe.