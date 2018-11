Peça com António Fagundes na Casa das Artes esgotada

O espetáculo BAIXA TERAPIA – Uma Comédia no Divã será vista por mais de 2000 pessoas na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, entre os dias 15 e 18 de novembro.

O multifacetado ator brasileiro, António Fagundes, lidera um elenco formado por Mara Carvalho, Fábio Espósito, Alexandra Martins, Bruno Fagundes e Ilana Kaplan.

Aclamado pelo público e pela crítica, este espetáculo coleciona em Vila Nova de Famalicão mais dois milhares de espetadores que se juntam aos 150 mil que já agregou nas salas do Brasil.

De acordo com a sinopse do espetáculo, três casais que não se conhecem encontram-se inesperadamente no consultório da psicoterapeuta que os acompanha para uma sessão agendada. Mas, desta vez, para espanto de todos, a psicoterapeuta não está presente. Todavia, ela deixou tudo preparado para a chegada dos casais – um pequeno bar onde não falta whisky e vários envelopes com instruções de como em conjunto deverão conduzir a sessão sem a sua presença. Esse é o objetivo: uma sessão sem o acompanhamento da terapeuta, onde todas as questões são resolvidas em grupo. Cada envelope traz uma situação mais inesperada que a outra o que acaba por transformar a sessão num hilariante caos. “Baixa Terapia” é uma comédia envolvente que conduz o público a um final surpreendente.

Dias 15, 16, 17, o espetáculo é às 21h30 e, no dia 18, às 17h00, sempre no Grande Auditório. O espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e não é permitida a entrada após o seu início!