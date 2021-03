No âmbito do centenário do PCP, “100 anos – 100 Acções ”, a Concelhia de Famalicão vai realizar, no dia 6 de março, sábado, na Praça 9 de Abril, uma ação comemorativa, que terá início às 15 horas.

Além da abordagem à situação política nacional e local, será lançado um apelo ao reconhecimento do Estado Palestiniano.