Paulo Rosário e Vanessa Carvalho vencem a 21ª edição da Famalicão-Joane

O Pai Natal chega, este domingo, às 15 horas, a Vila Nova de Famalicão e irá instalar-se na sua cabana, na Praça 9 de Abril, onde ficará até 24 de dezembro a receber os contributos solidários dos famalicenses para depois distribuir pelas famílias mais necessitadas, através da Loja Social.

Esta tradição do Pai Natal receber prendas solidárias já é uma tradição em Famalicão, envolvendo todos os anos associações e escolas do concelho.

A chegada do Pai Natal contará com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, e da vereadora do pelouro da Família, Sofia Fernandes.