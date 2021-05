Paulo Cunha visita obras da futura Loja do Cidadão de Famalicão

O Presidente da Câmara Municipal de Famalicão visitou, esta sexta-feira, as obras da futura loja do cidadão do concelho.

Paulo Cunha fez-se acompanhar do vereador Mário Passos e alguns representantes dos organismos que vão marcar presença naquele espaço.

Recorde-se que para estas obras a Câmara contraiu um empréstimo no valor de 983.780,54 euros, que corresponde a 80% do valor da empreitada.

O espaço, onde era o antigo supermercado Inô, está arrendado pelo Município de Famalicão desde 2015 e as obras deverão ficar concluídas ainda este ano.