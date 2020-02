Paulo Cunha vai liderar a concelhia ao longo do processo autárquico

Paulo Cunha foi reeleito, esta segunda-feira, presidente da Comissão Política do Partido Social Democrata para os próximos dois anos. A lista única que se apresentou às eleições internas obteve 315 votos a favor, tendo-se registado um voto branco e um nulo, num total de 317 votos.

Para a presidência da Mesa da Assembleia foi reconduzido Vitor Moreira com os mesmos resultados.

Com esta eleição, Paulo Cunha, que terá a acompanhá-lo como vice-presidente o deputado à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, assume o desafio de preparar e liderar a concelhia ao longo do processo autárquico de 2021. Até lá, propõe-se continuar e reforçar a aposta na abertura do partido à sociedade civil, posicionando-o «como uma plataforma política e cívica de debate de ideias, de apresentação de propostas, um parceiro de desenvolvimento e de progresso ao serviço de Vila Nova de Famalicão».