Paulo Cunha leva palavra de esperança aos doentes do hospital

«É um momento de grande significado e simbolismo», que se repete anualmente, com a visita do presidente da Câmara Municipal ao Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão. Paulo Cunha levou, esta quarta-feira, uma mensagem de apoio e esperança aos doentes internados, mantendo a tradição de há muitos anos, juntando-se à direção, profissionais e responsáveis hospitalares, na tradicional festa de Natal daquela instituição de saúde.

A iniciativa começou com a celebração da eucaristia, na capela do hospital, pelo capelão, Pe. Vitor Agostinho, seguindo-se a visita aos doentes, altura em que o autarca deixou, a cada um, os votos de rápidas melhoras e de boas festas, desejando-lhes um célere regresso para junto das famílias. Na ala pediátrica, Paulo Cunha distribuiu presentes pelos mais novos.

No dia 24 de dezembro, o presidente da Câmara Municipal, volta ao hospital para cumprimentar os profissionais de saúde que passam a noite de consoada a cuidar da saúde dos famalicenses.