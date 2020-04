Paulo Cunha em seminário internacional sobre Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, participa no próximo seminário on-line “Cidades voltadas para o COVID-19: o que deu certo, o que não deu e o que vem a seguir?”, que decorre no âmbito do Programa Internacional de Cooperação Urbana – América do Norte (IUC – NA), que conta com o apoio da União Europeia. O debate, que decorre a 28 de abril, a partir das 11 horas, é moderado pela Consultora de Desenvolvimento Urbano Sustentável da América do Norte, Tricia Hackett .

Neste webinar, acessível através da plataforma Zoom em https://bit.ly/3eACvZT, também participam o Chefe do Serviço de Controle de Doenças Infeciosas e Saúde Pública, de Hamburgo, na Alemanha, Elke Jakubowski, e o Chefe da Habitação do Conselho da Cidade de Barcelona em Espanha, Javier Buron.

Nesta sessão, os oradores vão partilhar experiências e recomendações sobre estratégias para responder e se recuperar da pandemia do COVID-19.

O Programa Internacional de Cooperação Urbana – América do Norte (IUC – NA) associa cidades da UE com cidades do México, EUA e Canadá para ajudar a alcançar objetivos políticos locais e internacionais sobre desenvolvimento urbano sustentável e mudanças climáticas.

Neste âmbito Vila Nova de Famalicão tem desenvolvido um trabalho de parceria e cooperação com Fort Collins, do estado americano do Colorado.