PAULO CUNHA ELEITO POR ESMAGADORA MAIORIA

O candidato da coligação Mais Ação. Mais Famalicão foi reeleito para mais quatro anos à frente dos destinos do concelho. Na hora da vitória, Paulo Cunha assumiu que continuará a ser o porta-voz dos famalicenses. Nuno Melo, também pela coligação, continuará à frente da Assembleia Municipal. Nuno Sá foi o grande derrotado da noite. O PS apenas conseguiu três freguesias, enquanto que as restantes, a esmagadora maioria, pertencem à coligação ou a movimentos independentes que tiveram o seu apoio. CDU e BE estiveram longe dos seus objetivos: a eleição de um vereador.

