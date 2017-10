PAULO CUNHA E NUNO MELO TOMAM POSSE A 15 DE OUTUBRO

A tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, eleitos no passado dia 1 de outubro, realiza-se a 15 de outubro, a partir das 15 horas, na Casa das Artes.

Para o mandato 2017-2021 vai assumir funções a equipa autárquica liderada por Paulo Cunha, assim como os membros da Assembleia Municipal, que terá como presidente, Nuno Melo.

A primeira reunião ordinária do novo executivo municipal está agendada para o dia 19 de outubro, pelas 10 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho.

Recorde-se que na eleição para a presidência da Câmara Municipal, Paulo Cunha da Coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” conquistou 51.206 votos, o que equivaleu a uma vitória por 67,40%.

Para as freguesias, a coligação conquistou 23 juntas, o PS três, e para as restantes oito foram eleitos movimentos independentes.

Na Assembleia Municipal, Nuno Melo obteve 47.037 votos, o que se traduziu numa percentagem de 61,99 %. Com esta votação, a coligação consegue 23 mandatos, mais 2 do que no exercício autárquico terminado.