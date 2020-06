Paulo Cunha é candidato à distrital do PSD

Paulo Cunha é candidato à presidência da Comissão Política Distrital de Braga do PSD, cujo ato eleitoral decorre no dia 11 de julho.

No anúncio da sua candidatura, o também presidente da concelhia famalicense diz que «quer ajudar o PSD no distrito de Braga a construir soluções que dignifiquem a causa pública e reforcem o seu entrosamento social, mas também quero contribuir para que o mérito das ações dos nossos agentes tenham o merecido relevo no contexto nacional. O esforço, o trabalho e os resultados que construímos no nosso distrito de Braga merecem o justo reconhecimento das diversas instâncias nacionais».

Para obter estes resultado espera «contar com cada um e cada uma dos companheiros e companheiras do PSD, com todas e todos os autarcas, com as Deputadas e os Deputados eleitos à Assembleia da República, com líderes das secções concelhias e de núcleo, com a JSD, os TSD e as MSD, para que construamos equipas, propostas e dinâmicas que, sendo mobilizadoras e capazes de trazer aquelas e aqueles que, comungando dos nossos ideais, queiram contribuir ativamente para que a atividade política esteja, exclusivamente, ao serviço da construção de uma sociedade onde cada um e cada uma se possa realizar pelo seu mérito».