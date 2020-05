O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, vai associar-se, esta quarta-feira, à campanha de sensibilização da Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão e dar o exemplo com a doação ao banco de sangue do CHMA – Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE, em Famalicão.

A colheita de sangue ao presidente da autarquia será na manhã desta quarta-feira.