Paulo Cunha cria comissão autárquica na distrital do PSD

A Comissão Permanente da Distrital de Braga do PSD, reunida pela primeira vez após a eleição de 11 de julho, criou uma comissão autárquica.

O propósito é desenvolver um plano de preparação para as próximas eleições autárquicas «que mantenha e reforce a presença do PSD nos 14 concelhos», assumindo como crucial a capacidade do partido «continuar a contar com a colaboração das mulheres e homens mais capazes para servir os territórios enquanto seus autarcas», assinala Paulo Cunha, líder da distrital.

Desta comissão, dirigida por Paulo Cunha, fazem parte os autarcas António Vilela e Joaquim Mota e Silva, «escolhidos pelo seu exemplo enquanto autarcas ao serviço dos seus concelhos, pelo seu profundo conhecimento do distrito e pela sua inequívoca vontade e disponibilidade de continuarem a ajudar o PSD a ser bem sucedido».

Nesta reunião, foram definidas as prioridades para o mandato, sendo reforçada a necessidade de, conjuntamente com as estruturas autónomas da JSD, TSD e ASD, «desenvolver um plano de ação centrado nos problemas do distrito, das suas instituições, empresas e cidadãos, com voz ativa e participante na definição da estratégia política de âmbito nacional e em estreita colaboração com as estruturas locais, nomeadamente as secções concelhias», refere Paulo Cunha.

Foi, ainda, aprovado um voto de louvor e reconhecimento «pela excelência e mérito» da ação da anterior Comissão Política Distrital, liderada por José Manuel Fernandes, «cujo percurso, ao longo dos últimos 6 anos, contribuiu para a dinâmica positiva que o PSD imprimiu no distrito», justifica o líder do PSD famalicense.