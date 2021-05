Paulo Cunha com Rui Rio em conferência sobre “Social Democracia e o Poder Local”

Paulo Cunha foi convidado pelo Instituto Francisco Sá Carneiro (IFSC) para um debate sobre “Social Democracia e o Poder Local”, organizado por aquele Instituto e que está a percorrer todo o país.

Participa também na conferência, que tem lugar esta terça-feira, dia 11 de maio, o presidente do PSD, Rui Rio, e a presidente do IFSC, Maria da Graça Carvalho.

A conferência, marcada para as 21 horas, tem transmissão em direto nas páginas do Facebook do IFSC.

O presidente da Câmara de Famalicão vai falar da sua experiência como autarca, uma vez que o objetivo desta conferência é a formação autárquica, quando se aproximam as eleições. Paulo Cunha salienta que é uma honra poder dar o seu contributo – com a sua experiência no município famalicense – para esta visão global do partido no país.