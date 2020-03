Paulo Cunha atende famalicenses por telefone

É mais uma consequência da evolução do vírus COVID 19. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, decidiu suspender o atendimento presencial ao munícipe, que realizava todas as quartas-feiras, desde que assumiu a presidência da autarquia. No entanto, este serviço vai manter-se ativo, mas por telefone.

Paulo Cunha justifica a medida pelo novos tempos que vivemos e que determinam «novas medidas de contenção e de distanciamento social e, por isso, decidi suspender o atendimento presencial, o que não me impede de ouvir as preocupações dos famalicenses, de estar presente e de manter uma relação de proximidade, ainda que esta proximidade não seja física», explicou o autarca anunciando que vai manter o atendimento semanal, mas por telefone. Assim, já a partir desta quarta-feira, 18 de março, Paulo Cunha estará no seu gabinete a receber as chamadas telefónicas dos munícipes, com atendimento marcado, porque «não podemos deixar que o isolamento social, essencial nesta altura, se transforme em sentimentos de solidão ou abandono; por isso, vamos manter rotinas fazendo os ajustes necessários», salienta Paulo Cunha.

Quem pretender agendar uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal no âmbito da presidência aberta, poderá fazê-lo pelos meios habituais contactando os serviços do Gabinete de Apoio ao Presidente através dos contactos gerais da autarquia (252 320 900) com indicação de nome, freguesia e indicação de assunto. Podem também fazê-lo através de email ([email protected]) ou através da página oficial do Facebook do Município de Vila Nova de Famalicão.