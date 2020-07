Paulo Cunha apresenta lista de candidatos à distrital de Braga do PSD

O candidato à presidência da distrital do PSD de Braga, apresentou esta semana a equipa que o acompanha nestas eleições, que se realizam sábado, dia 11, em cada uma das sedes concelhias.

Além do mandatário, e atual líder distrital, José Manuel Fernandes, fazem parte da lista Ricardo Rio, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Distrital; Isabel Miranda, de Barcelos, como candidata à comissão de auditoria financeira; César Teixeira, de Guimarães, para liderar a comissão de jurisdição.

«É um orgulho apresentar esta equipa que representa o distrito. O PSD quer servir as pessoas do distrito de Braga, as instituições, as empresas, as dinâmicas e as forças de Braga. Queremos ajudar a colmatar as lacunas, satisfazer as necessidades de cada um dos 14 concelhos e de todos os cidadãos», afirma Paulo Cunha, que assume a preparação das eleições autárquicas como o principal objetivo da sua ação. Atualmente, o PSD tem 9 das 14 autarquias.