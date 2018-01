PAULO CUNHA APOIA “LUTA” DOS RIBADAVENSES PELOS CTT

Foi num encontro com jornalistas que o presidente da câmara de Famalicão, Paulo Cunha, abordou o assunto do fecho da estação de correios da vila de Riba d’Ave.

O autarca famalicense esclareceu aos jornalistas que, até ao momento, nem a câmara nem a junta de freguesia foram informadas do encerramento daquele balcão. Paulo Cunha entende que a administração dos CTT devia, numa primeira fase, dialogar com as entidades públicas locais antes de avançar com o corte dos serviços que prestam.

Sobre a manifestação marcada para este sábado, à porta da loja que deverá encerrar nas próximas semanas, o edil famalicense mostrou-se solidário com os Ribadavenses e espera que o protesto sensibilize os responsáveis dos CTT.