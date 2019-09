O Famalicão ID 2.0 (www.famalicaoid.org) é um projeto único e pioneiro a nível nacional que reúne informação detalhada sobre o património material e imaterial de Vila Nova de Famalicão. A plataforma disponibiliza milhares de documentos, fotografias e vídeos que contam a história do território ao longo dos séculos até aos tempos atuais.

A informação é vasta e aborda várias temáticas da cultura e educação, o que para Leonel Rocha «é essencial para quem quiser conhecer e estudar Vila Nova de Famalicão». Esta é, prossegue o titular da Cultura e Educação, «uma excelente ferramenta para as escolas, professores e alunos do concelho».

A nova plataforma municipal foi apresentada esta quinta-feira, na Casa do Território, pelo técnico municipal responsável, João Machado, e pelo responsável da empresa Sistemas do Futuro – Multimédia, Gestão e Arte, Lda., que desenvolveu a plataforma, Fernando Cabral. A sessão contou também com a presença de Leonel Rocha.

O projeto levou cinco anos a ser desenvolvido e conta com os contributos de dezenas de colaboradores do município e cidadãos que participaram na recolha de informações. O Famalicão ID 2.0 é um site dinâmico em constante renovação com a colocação de novas informações assim como a atualização dos conteúdos.

Este é «um projeto de referência nacional ao nível do património», diz Fernando Cabral. Vila Nova de Famalicão é, assim, o único município nacional com este tipo de plataforma, onde estão identificados um vasto conjunto de dados sobre a identidade e a história do território.

Coube ao técnico do Gabinete do Património da Câmara Municipal de Famalicão, João Machado, explicar as mais-valias da plataforma navegando pelos vários separadores e explicando as potencialidades do projeto. Desde logo, é possível conhecer Vila Nova de Famalicão a fundo seguindo os tópicos de forma cronológica, imaterial, material, comunidade, documentos, eventos, roteiros, através dos temas ou do espaço. Aqui, cabe tudo o que se possa imaginar desde o conhecimento de lendas e tradições, às personalidades que marcaram a história famalicense.