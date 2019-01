Passeio Solidário do Rojão é no dia 20 de Janeiro

É uma tradição que se cumpre pela 18.ª vez. O Passeio Solidário do Rojão é uma iniciativa dos Amigos do Pedal, numa organização “desorganizada” sem seguro, sem marcação, mas com uma finalidade bem vincada: a solidariedade. Este ano, os bens de primeira necessidade entregues pelos participantes são para a Loja Social de Requião.

O destino desta jornada de convívio é, como sempre, Covelas, na Trofa, nas Festas de S. Gonçalo. A partida está marcada para as 9h30, nos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão, e a única obrigatoriedade dos participantes é a entrega de bens de primeira necessidade a favor de quem precisa.

Do calendário competitivo dos Amigos do Pedal, marque na agenda a manhã do dia 31 de março, para mais uma edição do Duatlo de Famalicão.