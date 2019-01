Passeio Solidário do Rojão abre época dos Amigos do Pedal

O Passeio Solidário do Rojão a S. Gonçalo de Covelas, na Trofa, que se realiza na manhã de domingo, a partir das 9h30, com saída dos Paços do Concelho, abre a época da Associação Amigos do Pedal. Será a 19.ª vez que a associação leva os amigos a cumprirem a tradição, sempre com um desafio solidário associado. Os betetistas só têm que se apresentar à hora marcada com um bem de primeira necessidade para a Loja Social de Requião.

Com esta organização, abre-se o calendário anual dos eventos desportivos com a chancela dos Amigos de Pedal que, este ano, têm Filipe Brito como embaixador.

A nona edição do Duatlo de Famalicão, a 30 de março, e o 10.º aniversário das 24 Horas BTT, a 29 e 30 de junho, «são duas organizações em que apostamos toda a nossa capacidade organizativa, pois são eventos que têm já o reconhecimento nacional e mesmo internacional», explica Paulo Machado Ruivo, presidente da coletividade.

Os Amigos do Pedal são hoje uma referência organizativa reconhecida por várias federações desportivas e entidades regionais associadas ao desporto. É o exemplo da Federação de Triatlo de Portugal e da Associação de Ciclismo do Minho, parceiras na organização do Duatlo e das 24 Horas, respetivamente.