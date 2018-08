“Passeio da Memória” em Famalicão

A Associação Alzheimer Portugal, com a colaboração do Município de Vila Nova de Famalicão e o apoio técnico da Calcantes/Sport Krachtbal Clube, organiza, no próximo dia 29 de setembro, às 9h00, a primeira edição do “Passeio da Memória” em Vila Nova de Famalicão.

O Passeio da Memória é uma caminhada solidária que tem como objetivo assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. Para assinalar esta efeméride, a Alzheimer Portugal promove a 8ª edição do Passeio da Memória, em várias cidades por todo o país, com o objetivo de informar e consciencializar para a importância de se reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta da doença e, sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado.

Em Vila Nova de Famalicão, a 1ª edição da caminhada, terá lugar no dia 29 de setembro, com ponto de partida no Parque da Devesa, junto ao parque de estacionamento do Citeve, às 9h00.

A participação implica o pagamento de um donativo mínimo de 5,00€, que reverte a favor da Alzheimer Portugal, tendo os participantes direito a receberem uma T-shirts bem como o seguro de acidentes pessoais.

Os interessados poderão inscrever-se no site, através do link oficial, e recebem automaticamente uma referência multibanco no email para pagarem o donativo de inscrição http:// passeiodamemoria.org/

Para além de o poderem fazer online, os interessados podem inscrever-se pessoalmente nas lojas Caminho Sénior (Shopping Town) e Fontenova (Al. Luís de Camões) e no próprio dia, antes da caminhada.