Passatempo: Seja feliz em casa com a Kids Happy

A Kids Happy está a ajudar a fazer as crianças felizes enquanto permanecem em casa com as suas famílias. Para isso, lançou um concurso de desenhos que podem enviar através do facebook porque o espaço no E.Leclerc está encerrado desde o dia 13 de março.

O desenho deve obedecer ao #vaificartudobem, iniciativa criada por crianças em isolamento devido ao covid-19.

Além da alegria em participar num concurso que envolve toda a comunidade, há um prémio para o desenho vencedor. Trata-se de um vale de 8 euros que a família pode descontar, em compras de valor superior a 16 euros, quando o espaço puder abrir ao público.

Além disso, o desenho vencedor de cada semana será exposto num mural no interior do kids happy.

Esta é mais uma forma de ajudar as famílias a entreter as crianças, principalmente as mais pequenas, que não compreendem este isolamento.

Faça parte desta cadeia de felicidade e junte-se a este concurso.