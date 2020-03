Passatempo: Cidade Hoje desafia “Assalto ao Cofre” do Belita

A Cidade Hoje associa-se a mais um aniversário da cadeia de supermercados Belita e lança um desafio a todos os ouvintes / seguidores.

A partir desta quarta-feira, dia 11 de março, e durante as próximas semanas, a missão é “assaltar” o cofre. Numa primeira fase, o passatempo vai decorrer na loja Belita de Delães, na Rua da Liberdade, ao lado do cemitério, seguindo para as restantes lojas da cadeia nas outras semanas.

Na entrada do Belita vai encontrar o cofre. Para o abrir terá que acertar na chave de quatro dígitos, composta pelas dicas diárias que a Cidade Hoje e o Belita Supermercados vão avançando nas plataformas de divulgação (radio e redes sociais) ao longo do dia.

Se conseguir abrir o cofre terá direito a todo o dinheiro (em vales de compras) que está no seu interior. O prémio não é fixo, podendo acumular no caso de ninguém acertar na chave durante a última semana.

Veja o regulamento do passatempo: