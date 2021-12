Passagem de Ano: Portugueses já esgotaram hotéis da Serra da Estrela

Com o Natal e a passagem de ano a aproximarem-se, as reservas nos hotéis na Serra da Estrela confirmam o ponto mais alto de Portugal continental como um dos principais destinos desta época, havendo hotéis que já têm lotação esgotada.

Um dos primeiros hotéis a esgotar foi o H2otel, em Unhais da Serra, Covilhã, que tem 90 quartos e cujo programa especial de fim de ano abrange três noites, com um preço médio de 980.

“Estamos esgotados desde outubro, quer para o Natal, quer para a passagem de ano. E isso não nos surpreende, dado que esta é uma oferta diferenciadora, que conquista os clientes de um ano para o outro”, disse à agência Lusa Luís Veiga, administrador do grupo Natura IMB Hotels.

Igualmente esgotado está o Puralã, na Covilhã, que pertence ao mesmo grupo e cujo programa de passagem de ano custava 390 euros por pessoa.

Nas restantes unidades do grupo as reservas também decorrem “a bom ritmo”, estando com valores semelhantes aos registados pré-pandemia, designadamente no Sport Hotel Covilhã, que, mesmo sem programa especial, já está a 90% para a passagem do ano.

Por seu turno, o Lusitânia, na Guarda, já tem o Natal fechado. Para a passagem do ano, as reservas já estão a 80%, sendo que a expectativa é a de que venha a esgotar.

“Estamos com números semelhantes aos de 2019 e, portanto, esperamos que tudo se mantenha, mesmo com as restrições que têm surgido face à covid-19, até porque os nossos hotéis têm um protocolo de segurança muito rigoroso e a garantia de que temos quase 100% dos funcionários vacinados”, explicou.

Lotação esgotada é também a expectativa para o Hotel Luna Serra da Estrela, onde o programa especial de duas noites para o ‘réveillon’ pode variar entre os 500 e os 1.200 euros por pessoa.

Este ano, o hotel optou por uma estratégia de vendas faseadas, que permite às pessoas terem mais tempo para se organizar, mas as reservas para os últimos dias do ano já ultrapassam os 70% e o histórico leva a crer que todos quartos fiquem ocupados antes da ceia de Natal ou do dia 31 de dezembro.

“Estamos a contar ficar completos e acreditamos que vamos ter uma época festiva com a serra vestida de branco, porque a neve já começou a cair e as previsões para as próximas semanas indicam que vai continuar”, apontou Carlos Santos, diretor desta unidade que fica no coração da Serra da Estrela.

Este responsável também não espera que as novas regras relativas à prevenção da covid-19 tenham impacto na procura, até porque estão em linha com os procedimentos que o hotel já estava a seguir.

Criada a partir da recuperação do antigo Sanatório dos Ferroviários, a Pousada Serra da Estrela, do grupo Pestana, tem ofertas especiais para o Natal, com jantar de consoada e almoço de Natal, e apresenta um programa de três noites para a passagem do ano, que custa 899 euros para duas pessoas em quarto duplo, estando as reservas a correr dentro das expectativas.

“O número de reservas está muito próximo do ano de 2019 e, apesar de ter havido esporadicamente alguns cancelamentos como reação às medidas entretanto apresentadas, as mesmas foram imediatamente compensadas por novas reservas”, apontou o grupo Pestana, em resposta à agência Lusa.

Noutra das principais portas de entrada da Serra da Estrela está o Vila Galé Serra da Estrela (Manteigas), que já não tem nenhum quarto para reservar, segundo informação dada pelo hotel.

No Hotel Eurosol Seia Camelo, ainda é possível fazer reservas quer para o Natal, quer para a passagem do ano.

Este ano o hotel só vai trabalhar com alojamento e pequeno-almoço e as reservas estão a chegar mais lentamente, estando a taxa de ocupação para a passagem de ano a rondar os 75%, explicou o diretor daquela unidade, Miguel Camelo.