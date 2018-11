PASEC é projeto inspirador da União Europeia pelo quarto ano consecutivo

A Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais (PASEC) é a única organização nacional considerada, quatro vezes consecutivas, projeto inspirador da União Europeia, através do Programa Erasmus +. O galardão foi atribuído em Cascais, esta quinta-feira, na Casa das Histórias Paula Rego. Na sessão marcaram presença os Secretários de Estado do Desporto e Juventude e do Ensino Superior.

O prémio deste ano premeia a Simbologia Grupal aplicada no método de ensino tradicional através do projeto Method que, a partir dos atuais modelos de inclusão inteligente, propõe um novo modelo de formação assente na Educação Não Formal, na Pedagogia Participativa e na Educação de Pares, auxiliando os jovens com dificuldades a concluírem o seu percurso académico ou o acesso a uma habilitação, seja a nível profissional ou vocacional.

O modelo é orientado para o processo pedagógico, permitindo a sua aplicação sem que sejam necessárias alterações administrativas ou formais no seio das escolas ou da legislação existente. O projeto pretende demonstrar que é possível, com uma equipa multidisciplinar, articular numa mesma oferta educativa um programa curricular que baseie a sua prática num modelo assente nas sinergias entre a Educação Formal e Educação Não Formal, com a Pedagogia Participativa e Educação de Pares como pano de fundo, complementadas por atividades de mobilidade, projetos de associativismo juvenil e de voluntariado, em interação com o meio e com a comunidade.