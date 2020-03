PASEC criou equipa de resposta rápida

A PASEC – Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais mantém quase todas as suas respostas sociais à população, com exceção da PASEC Advantage, que obriga a equipa pedagógica ao trabalho direto com grupos de jovens e adultos com deficiência.

Para além disso, a PASEC mantém operacional uma equipa de resposta rápida a situações de emergência nos vários contextos de risco em que opera. Tem facilitado a alimentação a várias famílias carenciadas, apoiado dezenas de idosos e adultos em situação de isolamento, facilitado equipamentos de limpeza e desinfeção a instituições parceiras e famílias carenciadas.

De resto, todos os grupos juvenis da PASEC, sem exceção, continuam a reunir em formato videoconferência, semanalmente, através dos meios online. Só entre os dias 16 e 26 de março tiveram lugar 179 reuniões online que envolveram 1477 jovens.