PASEC com aulas e serviços online

A PASEC – Plataforma de Animadores socioculturais também adaptou os seus serviços às contingências criadas pela covid-19. Assim, as aulas da Escola de Adultos passaram a ser à distância ao nível de línguas estrangeiras, informática e componente cívica. No caso em que não havia equipamentos disponíveis, os mesmos foram disponibilizados através de apoios de proximidade.

As Companhias Artísticas da PASEC numa fase inicial passaram a reunir em pequenos grupos para manter os ensaios previstos. Entretanto, após algumas reformulações, foi possível melhorar a experiência de interatividade online através de novas plataformas web. Assim, os ensaios de teatro passaram a conseguir envolver todas as crianças e jovens que estão integrados nos 11 grupos de teatro em funcionamento na Companhia de Teatro ADN. O mesmo aconteceu com os grupos da Companhia de Dança e Expressão Corporal Arena e da Companhia de Música ADV. A Companhia de Artes Visuais D’Art manteve os projetos em curso com a produção de ilustrações para livros pedagógicos e produção de cenários.

No total estiveram envolvidas nas aulas à distância e no acompanhamento pedagógico mais de 140 adultos e nas Companhias Artísticas mais de 520 crianças e jovens.

A única resposta que ainda não foi possível reativar foi o apoio pedagógico aos jovens e adultos com deficiência. Neste momento, a equipa técnica da PASEC Advantage, está a terminar um plano de reativação à distância de apoio pedagógico às famílias com jovens com deficiência em situação mais crítica.