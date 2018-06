PARTTEAM prevê triplicar capacidade de produção

A PARTTEAM, empresa especializada no desenvolvimento e fabrico de quiosques multimédia, equipamentos self-service, mupis digitais e mesas interativas, prevê triplicar a sua capacidade produtiva nos próximos anos, num momento em que a produção anual é superior a 1200 unidades, e assim incrementar as exportações.

Esta expansão nos mercados nacional e internacional leva a empresa famalicense a admitir a construção de novas instalações, cujo projeto, de acordo com Miguel Soares, CEO e fundador da PARTTEAM, ronda os dois milhões de euros.

Ao longo de 18 anos de existência, com acumulada experiência e elevada capacidade de desenvolvimento interno, a PARTTEAM “tem vindo a construir e a percorrer um caminho sólido, assente em valores fortes como a excelência, a qualidade e a inovação”, sublinha Miguel Soares, que acrescenta: “Levamos inovação portuguesa a todo o mundo e somos uma referência no mercado global, com produtos e soluções tecnológicas, para vários sectores industriais”.

Com 36 colaboradores, a PARTTEAM está presente em mais de 35 países e fechou o exercício de 2017 com um volume de vendas de 2,5 milhões de euros.