Partteam está na final das “Melhores Empresas para Trabalhar”

A PARTTEAM é uma das finalistas da iniciativa Melhores Empresas para Trabalhar 2018, projeto da revista Exame, em parceria com a consultora Everis e a AESE Business School.

Com 18 anos de experiência no setor tecnológico e reconhecida nacional e internacionalmente, a empresa famalicense assume que as pessoas são o seu principal recurso e que o sucesso depende do envolvimento e profissionalismo de todos os que nela trabalham.

A PARTTEAM, cujos produtos estão em mais de 35 países, é uma referência internacional no desenvolvimento e fabrico de quiosques multimedia, equipamentos self-service, mupis digitais, mesas interativas e outras soluções digitais.