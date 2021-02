Uma parte da estrutura do armazém de pneus onde deflagrou um incêndio ao final da manhã desta terça-feira, em Guardizela, concelho de Guimarães, colapsou. No entanto, o fogo está dominado, embora todos os meios permaneçam no local.

Para este incêndio foram mobilizados mais de 50 operacionais, entre os quais estão bombeiros voluntários das três corporações do concelho (Riba de Ave, Famalicenses e Famalicão) apoiados por uma dezena de viaturas.